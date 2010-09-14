Компанія «Рубін» розраховує в 2011р. увійти до трійки лідерів

Компанія «Рубін», яка є ексклюзивним постачальником до України витратних матеріалів ТМ ColorWay, розраховує в 2011 році увійти до трійки лідерів ринку витратних матеріалів в Україні.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор компанії «Рубін» Ігор ГАСАЄНКО.

«У планах компанії – розширення асортименту і підвищення якості продукції, розвиток програм підтримки дилерів і партнерів. У 2011 році ми плануємо вивести ТМ ColorWay у трійку лідерів українського ринку витратних матеріалів», – сказав він. За його словами, на сьогодні компанія, яка працює на ринку 3 року, входить до п`ятірки лідерів.

За даними І.ГАСАЄНКА, за перше півріччя поточного року компанія збільшила обсяги продажу на 36%, а за підсумками 2010 року планується їх зростання на 54%.

Він також повідомив, що кількість роздрібних точок продажу компанії вже перевищила 1100, а до кінця цього року їх кількість планується довести до більш як 1200. «Ми плануємо бути представлені в усіх регіональних мережах України», – сказав І.ГАСАЄНКО.

За його словами, компанія опікується розвитком авторизованих сервісних центрів, яких на сьогодні відкрито 15, а до кінця року планується відкрити ще десять таких центрів.

Довідка УНІАН. Під ТМ ColorWay випускаються фотопапір до струменевих принтерів, картриджі і чорнило до струменевих принтерів, системи безперервної подачі чорнил, картриджі і тонери до лазерних принтерів, чистильні засоби для оргтехніки, оптики тощо.