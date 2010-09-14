МОЗ проводить перевірки харчоблоків шкіл

Міністерство охорони здоров`я України проводить перевірки харчоблоків шкіл у зв`язку із отруєнням дітей в Євпаторії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр охорони здоров’я Зиновій МИТНИК.

«Перевірки по харчоблоках на сьогоднішній день ідуть по всій Україні», - сказав З.МИТНИК.

Він зазначив, що МОЗ у серпні цього року була ініційована нарада спільно з Міністерством освіти та науки України з представниками усіх регіонів щодо підготовки шкільних харчоблоків до нового навчального року, а також стосовно умов перебування дітей у навчальних закладах.

Коментуючи отруєння 67 дітей, які обідали у одній з євпаторійських шкіл, З.МИТНИК зазначив, що «десь хтось зігнорував моментами», і там була неякісна їжа.

«У зв’язку з цим було харчове отруєння», - додав міністр.

Водночас він зазначив, що на сьогодні ситуація в Євпаторії стабілізується, всі діти перебувають у задовільному стані і деякі з них уже виписані з лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 10-12 вересня були госпіталізовані 67 дітей, які отруїлися в школі № 12 в Євпаторії.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров’я неповнолітніх».

13 вересня міністр охорони здоров`я України З.МИТНИК доручив Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ у тижневий термін перевірити харчоблоки всіх навчальних закладів держави.