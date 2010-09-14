У Севастополі затвердили програму допомоги багатодітним сім'ям

Регіональну програму «Багатодітна сім`я Севастополя на 2011-2015 роки» затверджено сьогодні на пленарному засіданні сесії міськради. Як передає кореспондент УНІАН, її структура передбачає соціальний захист і медичне обслуговування, сприяння сімейному вихованню, науково-методичне і інформаційне забезпечення.

Програму розроблено з метою проведення в місті Севастополі цілісної політики, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для якнайповнішої реалізації багатодітною сім`єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, утвердження ролі сім`ї як основи держави, надання допомоги багатодітним сім`ям і розв’язання соціальних проблем.

Фінансування програми здійснюватиметься за багатоканальним принципом, що передбачає отримання коштів з міського і районних бюджетів, залучення позабюджетних коштів, спонсорських, добродійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб і коштів з Державного бюджету на проведення окремих заходів. Як повідомив на сесії начальник відділу у справах сім`ї, молоді і спорту міської держадміністрації Андрій ТІМЧЕНКО, орієнтовний розрахунок фінансування програми є таким: у 2011 році на її реалізацію планується виділити 482 тис. грн. (442 тис. грн. з міського бюджету і 40 тис. грн. з районних бюджетів), стільки ж (і у такій самій пропорції) - в 2012 році, в 2013 році - 497 тис. грн. (відповідно, 447 тис. грн. і 50 тис. грн.), у 2014-му - 507 тис. грн.. (відповідно, 447 тис. грн. і 60 тис. грн.), і в 2015 році - 512 тис. грн.. (відповідно, 452 тис. грн. і 60 тис. грн.), загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації програми, - 2 млн. 480 тис. грн., зокрема кошти міського бюджету становитимуть 2 млн. 230 тис. грн.

Ініціатором розробки, розробником і відповідальним виконавцем програми є відділ у справах сім`ї, молоді і спорту міської держадміністрації.

За інформацією відділу у справах сім`ї, молоді і спорту міської держадміністрації, у Севастопольській МДА на обліку перебувають 864 багатодітні сім`ї, з яких 687 сімей має по троє неповнолітніх дітей, 134 сім`ї - по 4 неповнолітніх, 24 - по 5 неповнолітніх, 10 - по 6 неповнолітніх, 6 - по 7 неповнолітніх, 2 - по 8 неповнолітніх, і 1 сім`я має 9 неповнолітніх дітей. 17 таких сімей одержують допомогу як малозабезпечені сім`ї, 309 сімей перебувають на черзі з правом першочергового забезпечення житловою площею, з яких 13 сімей користуються правом позачергового отримання житла.