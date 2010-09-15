У Кіровограді обмежена подача питної води

Від вчора у Кіровограді обмежено подачу питної води через заборгованість обласного водогону перед ВАТ «Кіровоградобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, зниження тиску в мережах стало причиною того, що спальні райони обласного центру взагалі залишилися без водопостачання.

За інформацією комерційного директора ВАТ «Кіровоградобленерго» Олексія ШЕКЕТИ, обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» заборгувало енергетикам 8 млн. грн.

«Це єдине підприємство в області, яке не лише має заборгованість минулих років, але й не виконує поточні оплати. Обмеження електропостачання водонапірних насосів було вимушеним. Наше завдання - оформити з керівництвом водогону хоча б протокол намірів про поточні розрахунки, але порозуміння немає», – сказав О.ШЕКЕТА.

Крім того, за його словами, в останні місяці водогін збільшив споживання електроенергії: якщо раніше ним споживалося в місяць електрики на 1,2 млн. грн., то тепер – на 1,8 млн.

«Влітку, коли стояла неймовірна спека, ми пішли назустріч людям. Але жодне підприємство не буде працювати собі у збиток», – зазначив комерційний директор ВАТ «Кіровоградобленерго».

Водогін «Дніпро-Кіровоград» реалізує питну воду водоканалам 4-х міст області: Кіровограду, Олександрії, Знам’янці, Світловодську.

За словами заступника директора департаменту ЖКГ Кіровоградської міськради Валерія ЧЕЛЯДІНОВА, населення обласного центру заборгувало КП «Водопровідно-каналізаційне господарство» 1,7 млн. грн., через що у підприємства утворився борг перед водогоном за отриману воду.

Проблеми з водопостачанням торкнулися, у першу чергу, жителів Кіровограда, але, за словами О.ШЕКЕТИ, «це лише перший крок до можливого обмеження подачі води на всю область».