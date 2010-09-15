ПЗЗ відміняє деякі приміські електропоїзди 16-17 і 20-23 вересня

Південно-Західна залізниця повідомляє, що у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Васильків-Боярка, 16, 20, 21, 22, 23 вересня 2010 р. буде відмінено рух приміських електропоїздів №6026 Фастів - Київ-Пасажирський, №6015 Київ-Пасажирський - Фастів, №6011 Київ-Пасажирський - Фастів, №6030 Фастів - з.п. Північна (Київ-Пасажирський), №6036 Фастів - Київ-Пасажирський, №6027 Київ-Пасажирський - Фастів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Також ПЗЗ попереджує пасажирів, що через вищезгадані причини в ці ж дні електропоїзд підвищеного комфорту №855 Київ - Рівне пройде станцію Васильків без зупинки для посадки-висадки пасажирів.

У повідомленні також наголошується, що 17 вересня 2010 р. відміняються наступні приміські поїзди: №6013 з.п. Північна (Київ-Пасажирський) - Фастів, №6015 Київ-Пасажирський - Фастів, №6036 Фастів - Київ-Пасажирський і №6040 Фастів - Київ-Пасажирський. При цьому 17 вересня 2010 р. призначаються електропоїзд №6013 з.п. Північна (Київ-Пасажирський) - Боярка і №6050 Боярка - Київ-Пасажирський.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху поїздів.