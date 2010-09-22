Кількість відпочиваючих у Криму збільшилася на 13%
12:04, 22 вересня 2010Права споживачів
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До 4,9 млн. осіб
За січень-серпень 2010 року в Автономній Республіці Крим відпочило 48 млн. 93,7 тис. осіб, що на 579,9 тис., або на 13,4% більше, ніж за січень-серпень 2009 року.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Міністерстві економіки АРК.
У санаторно-курортних і туристських підприємствах Криму за 8 місяців 2010 року відпочили 849,9 тис. осіб, що на 6,4% вище за рівень аналогічного періоду минулого року.
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