Кількість відпочиваючих у Криму збільшилася на 13%

За січень-серпень 2010 року в Автономній Республіці Крим відпочило 48 млн. 93,7 тис. осіб, що на 579,9 тис., або на 13,4% більше, ніж за січень-серпень 2009 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Міністерстві економіки АРК.

У санаторно-курортних і туристських підприємствах Криму за 8 місяців 2010 року відпочили 849,9 тис. осіб, що на 6,4% вище за рівень аналогічного періоду минулого року.