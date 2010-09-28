У Києві нема підстав для збільшення цін на проїзд у транспорті

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявляє, що на сьогодні немає підстав для збільшення цін на проїзд у комунальному транспорті Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, А.ГОЛУБЧЕНКО зауважив, що проведення у Києві матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року жодним чином не вплине на цінову політику у комунальному транспорті, оскільки це визначається внутрішньою ситуацією у столиці.

За його словами, на сьогодні ніяких підстав для збільшення цін на проїзд немає.

Разом з тим, додав заступник голови КМДА, у майбутньому ситуація може змінитися. «Як буде далі – подивимось», - сказав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО також повідомив, що міська влада планує прибрати маршрутні таксі із центру Києва. Він пояснив, що Київ планує закупити найближчим часом велику кількість тролейбусів та автобусів європейського рівня. За його словами, таким чином, планується підвищити якість надання транспортних послуг у столиці. А.ГОЛУБЧЕНКО додав, що, разом з тим, рух маршруток в інших районах Києва буде збережено.

Також заступник голови КМДА заявив, що до проведення Євро-2012 транспортні послуги на маршруті Київ – Бориспіль - Київ надаватиме виключно комунальне підприємство «Київпастранс». Він знову зауважив, що з цією метою міська влада бере великі кредитні кошти і закуповує багато одиниць транспорту європейського рівня.