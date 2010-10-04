З якими цінами залишив нас вересень?

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 30 вересня 2010 року, порівняно з 20 вересня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку характеризувалася підвищенням цін на борошно вищого сорту на 0,3% (з 3,16 до 3,17 грн. за 1 кг).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства агарної політики.

За повідомленням, подорожчали також: вермішель – на 0,2% (з 4,79 до 4,80 грн. за 1 кг); крупа гречана – 0,3% (з 11,08 до 11,11 грн. за 1 кг); крупа манна – 0,3% (з 3,85 до 3,86 грн. за 1 кг).

Зазначають, що не змінилися на: хліб з борошна І сорту (3,59 грн.); хліб житньо-пшеничний (3,53 грн.); хліб з борошна вищого сорту (4,38 грн.); рис (8,55 грн. за 1 кілограм).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: ковбаси варені І сорту на 0,1% (з 28,39 до 28,42 грн. за 1 кг); молоко – 0,5% (з 5,67 до 5,70 грн. за 1 л); сметану – 0,2% (з 15,55 до 15,58 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,3% (з 46,03 до 46,16 грн. за 1 кг); яловичину – 0,2% (з 37,43 до 37,51 грн. за 1 кг); свинину – 0,2% (з 40,26 до 40,33 грн. за 1 кг); сало – 0,2% (з 19,06 до 19,09 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,1% (з 18,70 до 18,71 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 1,9% (з 6,74 до 6,87 грн. за 1 десяток).

На цукор впродовж третьої декади вересня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні знизився на 1,1% (з 8,80 до 8,70 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,1% (з 10,95 до 10,96 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю - 1,7% (з 4,08 до 4,15 грн. за 1 кг); капусту - 0,8% (з 3,56 до 3,59 грн. за 1 кг). Не змінилися ціни на моркву (4,87 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: вермішель, крупу гречану, ковбаси варені І сорту, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, свинину, яйця (курячі) та капусту; зниження їх рівня на: рис, сало, птицю (кури), картоплю та моркву.