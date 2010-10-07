На Сумщині в підвалі колишнього заводу знайшли 5 тис. літрів спирту

У Сумській області співробітники податкових органів вилучили 5000 літрів спирту, що виявився «безгоспним».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПІ в м. Суми, під час проведення перевірочних заходів у рамках профілактичної операції «Щит» щодо припинення контрабанди у податківців Сумщини з`явилася інформація про те, що на території Білопольського району в селі Жовтневе є контрабандний спирт. Виїхавши до селища, працівники Головного відділу податкової міліції ДПІ в м. Суми виявили в підвальному нежитловому приміщенні колишнього заводу з виготовлення консервів 12 металевих ємностей по 10 тис. літрів кожна. У 5 із них була рідина з характерним запахом спирту.

Під час перевірки було з`ясовано, що вищезгадані товарно-матеріальні цінності не мають господаря. Вилучено 5 металевих ємностей з рідиною в кількості майже 5000 літрів, орієнтовною вартістю 200 тис. грн.

За даним фактом тривають перевірочні заходи.