В Україні 90% витрат більшості громадян є споживчими. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявив директор економічних програм Інституту Горшеніна Василь ЮРЧИШИН.

За його словами, недосконала структура доходів українців формує примусову систему витрат. «Тут не може йтися про довгострокові інвестиції, не може йтися про те, що відбувається широка участь населення у різного роду програмах. Разом із тим, інфляційний тиск є дуже сильним. Більш того, деякі елементи паніки присутні на більшості товарних ринків», - зазначає експерт.

В.ЮРЧИШИН також говорить про те, що українське населення практично не відкладає кошти. «Без цього дуже важко говорити про розвиток.», - підкреслив він.

Він також висловив думку про те, що законодавчо встановлена вартість споживчого кошика в Україні не відповідає дійсності: «Цей споживчий кошик якимсь чином пов`язаний тільки з фізіологічним виживанням громадян, але аж ніяк ні з відновленням робочої сили, а тим більше не із стимулюванням до розвитку і зростання».

Голова Федерації профспілок України Василь ХАРА, у свою чергу, зазначив, що рівень заробітних плат в Україні, мінімум, у 5 разів занижений. У той же час, він зазначає, що ресурс ВВП для підвищення заробітних плат у країні є, проте паралельно існує проблема несправедливого перерозподілу доходів серед громадян.