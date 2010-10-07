«Укрзалізниця» пропонує два потяги на карпатські гірськолижні курорти

«Укрзалізниця» на зимовий період 2010/2011 рр. призначить два нових швидких потяги: № 515/516 Київ – Ворохта і №551/552 Дніпропетровськ — Ворохта.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, потяги зупинятимуться на станціях Львів, Івано-Франківськ, Яремча, Татарів.

Потяг №515/516 Київ-Ворохта вирушатиме з Києва о 20.52, прибуває у Ворохту о 10.05, час у дорозі складе 13 годин 13 хвилин; назад відправлення з Ворохти о 20.22, прибуття в Київ об 11.17, час у дорозі - 14 годин 55 хвилин.

Потяг №551/552 Дніпропетровськ-Ворохта відправляється з Дніпропетровська о 13.22, прибуває у Ворохту об 11.40, час у дорозі складе 22 години 18 хвилин; назад відправляється з Ворохти о 12.20, прибуває в Дніпропетровськ о 10.48, час у дорозі - 22 години 28 хвилин.

У повідомленні наголошується, що відомство може організувати додаткові туристичні маршрути потягів за наявності попиту на них.