Будинки киян до тепла почнуть підключати лише з 11 жовтня

Житлові будинки мешканців Києва почнуть підключати до тепла лише з 11 жовтня.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні “Київернерго”.

“Згідно із затвердженим графіком, теплопостачання житлового фонду столиці починається 11 жовтня. Усього потрібно підключити до теплоносія 9 тис. 541 житлових будинків Києва”, - зазначали в компанії.

Разом з тим, за даними прес-служби “Київенерго”, станом на сьогоднішній ранок підключено всі 9 пологових будинків столиці, 203 корпуси стаціонарних лікарень - 93,1% від плану, 366 дитячих садків - 72,2%. Загалом на зазначений час компанія підключила 923 споживачі (юридичні особи), що становить 5,8% від загального плану.

Першочергово тепло надається об’єктам соціальної сфери. Наразі, окрім пологових будинків, стаціонарних лікарень та дитсадків, ним забезпечені 209 шкіл (40,7% від плану), 7 навчальних закладів (2,1% від плану), 8 адміністративних будинків (0,2% від плану) тощо.

«Робота йде згідно із затвердженим графіком. Наразі теплом забезпечені майже всі заклади соціальної сфери. Ми навіть випереджаємо графік підключення та готуємося до подачі тепла житловим будинкам. Проте якість теплопостачання квартир киян багато в чому буде залежати від готовності до опалювального сезону житлово-експлуатаційних організацій, які є власниками внутрішньо-будинкових мереж та відповідають за їхній стан. Адже якість теплоносія можна вдвічі погіршити саме через незадовільний стан мереж будинків», - зазначив перший заступник технічного директора - головний інженер АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

Як раніше повідомляв голова правління АК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ, компанія технічно цілком готова до нового опалювального сезону, який і розпочала 4 жовтня згідно із затвердженим графіком. Проте залишається низка факторів, які викликають занепокоєння. Це - забезпеченість компанії паливом (питання наразі вирішується), неякісна готовність внутрішньо-будинкових систем споживачів до прийому теплоносія. Негативним чинником перебігу опалювального сезону є загальний незадовільний стан тепломереж столиці, більше половини з яких працює поза нормативним терміном і потребує модернізації з боку власника – київської влади, а також заборгованість споживачів перед компанією за теплоенергію.