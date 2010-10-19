«Укрзалізниця» призначила новий потяг Дніпропетровськ-Харків

За побажаннями пасажирів і для поліпшення сервісу міжміських пасажирських перевезень залізничники призначили новий швидкий поїзд № 174/173 Дніпропетровськ-Харків. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, починаючи з 3 листопада і до введення нового графіку руху (до кінця травня 2011 р.) потяг № 174/173 курсуватиме щодня, окрім вівторка. Час відправлення з Дніпропетровська о 23.58, прибуття до Харкова о 4.30, час проходження - 4 години 32 хвилини. Відправлення з Харкова о 12.04, прибуття до Дніпропетровська о 16.35, час у дорозі - 4 годин 31 хвилина.

У складі потягу планується 6 вагонів. Всі вагони обладнані зручними кріслами для сидіння і кондиціонерами.