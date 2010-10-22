Заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 700 млн. грн.

Завдяки старанням Генеральної прокуратури України заборгованість із заробітної плати в Україні скоротилася на 700 млн. грн.

Про це заявив в інтерв`ю журналу «Профіль» заступник генпрокурора Віктор ЗАНФІРОВ.

«На початку року заборгованість загалом по країні становила 1,9 млрд. грн. На початок жовтня вона зменшилася до 1,2 млрд. Як бачите, різниця суттєва. І в цьому чимала заслуга прокуратури», – розповів В.ЗАНФІРОВ.

За його словами, найбільше боргів із зарплати все ще числиться за підприємствами в Криму, Києві та Донецькій області. Серед лідерів – Міністерство промислової політики. Там найбільша заборгованість. «Хоча вона є скрізь: у Міністерстві транспорту; регіонального розвитку та будівництва; вугільної промисловості; у справах сім`ї, молоді та спорту; аграрної політики, а також Фонді держмайна. За матеріалами прокурорських перевірок до відповідальності притягнуто понад сім тисяч посадовців. Зокрема, Держкомітетом телебачення та радіомовлення покарано директорів двох державних видавництв-боржників».

Заступник генпрокурора також заявив, що всього за фактами порушень законодавства про охорону праці органи прокуратури порушили понад дві тисячі кримінальних справ, майже 90% із них направлено до суду.