ПЗЗ призначає додаткові поїзди через підвищений попит

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Враховуючи підвищений попит пасажирів, Південно-Західна залізниця призначила додаткові поїзди на 22 і 23 жовтня 2010 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ. Згідно з повідомленням, на 22 жовтня призначено наступні додаткові поїзди: №529/502 Київ — Львів №537/508 Київ — Львів №282/58 Київ — Сімферополь №853/5510 Київ — Хмельницький-Фастів. На 23 жовтня призначені наступні додаткові поїзди: №282/542 Київ — Сімферополь №219/5446 Київ - Львів — Жмеринка.

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