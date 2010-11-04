У Полтавській області частина ринків і магазинів припинили роботу

У Полтаві й Кременчуці частина ринків і магазинів припинили свою роботу, протестуючи проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник громадської організації підприємців «Народна рада» Михайло ВАСИЛЕНКО.

За його словами, сьогодні в Києві депутати Верховної Ради планують розглянути в другому читанні проект Податкового кодексу, який «розорить підприємців».

«Наші підприємці з Полтави і Кременчука сьогодні пікетують Верховну Раду. У містах області відбуваються мітинги з критикою проекту Податкового кодексу. Крім того, в містах не працюють центральні ринки», - сказав М.ВАСИЛЕНКО.

За даними підприємців, сьогодні в Полтаві не працюють центральний речовий і колгоспний ринки, багато магазинів у торговельно-розважальних комплексах. У Кременчуці не працюють центральні ринки «Придніпровський», «Новоіванівський», «Аврора», «Авторинок» та інші.

«Відсотків 70 підприємців з ухваленням цього кодексу розориться, решта - підуть в тінь. Вони приймають Податковий кодекс і не розуміють, як можна прожити на сьогоднішній день представникам малого бізнесу. А працевлаштуватися в 35-40 років складно. Нас викинули за часів СРСР на вулицю, ми втратили кваліфікацію. А зараз нас хочуть розорити», - сказав заступник голови «Народної ради» Іван ЧУМАК.