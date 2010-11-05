Південно-Західна залізниця призначила додаткові поїзди

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ), враховуючи підвищений попит пасажирів, призначила додаткові поїзди на 5 і 7 листопада 2010 р.

Про це повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, з метою задоволення потреб у перевезеннях на 5 листопада призначено додатковий поїзд № 537/508 Київ-Львів і № 853/5510 Київ-Хмельницький-Фастів, на 7 листопада — поїзд № 96/95 Київ-Москва.

У ПЗЗ нагадують, що раніше були призначені додатково 2 поїзди — до Львова і Сімферополя: № 529/502 Київ-Львів (з 29 жовтня по 17 грудня щоп`ятниці)

№ 282/58 Київ-Сімферополь (з 1 листопада по 20 грудня щодня).