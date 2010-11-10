На Закарпатті зупинили експлуатацію понад сотні ліфтів

Закарпатський Держгірпромнагляд зупинив експлуатацію більш як сотні ліфтів через недотримання вимог безпеки. Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника відділу нагляду за об`єктами підвищеної небезпеки Закарпатського Держгірпромнагляду Василь ВАСИЛИНЧУК.

За його словами, управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області провело перевірку безпечної роботи ліфтів багатоповерхових будинків Ужгорода та Мукачева. У результаті, інспекторами Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області призупинено експлуатацію 42 мукачівських та 65 ужгородських ліфтів, які не пройшли експертне обстеження та належні після нього ремонти, що гарантували б безпечне користування населення підіймальними спорудами.

В. ВАСИЛИНЧУК уточнив, що найбільша частка серед порушень – відсутність чергових експертних обстежень ліфтів, що відслужили граничний термін використання, який становить 25 років. За його словами, у Закарпатті з кожним роком 25-річного рубежу експлуатації сягає все більша кількість ліфтів. Лише цього року такого терміну експлуатації досягли 300 із 800.

Крім того, за словами В.ВАСИЛИНЧУКА, найбільшою проблемою наразі є безпечна робота ліфтів у лікувальних закладах Мукачева та Ужгорода. «Уже кілька років поспіль ліфти не проходять експертні обстеження та технічні огляди через відсутність фінансування з місцевих бюджетів. Згідно з документами, їхня експлуатація призупинена, проте немає гарантії, що вона не відновлюється час від часу самовільно, адже є хворі, яких інакше, ніж ліфтом, транспортувати не можна. А це – серйозні ризики для здоров`я і життя пацієнтів лікувальних закладів», - повідомив він. Також він додав, що в окремих приватних установах, зокрема готелях, навіть не допускають інспекторів Держгірпромнагляду до накладання пломб на заборонені для експлуатації підйомні споруди. За такими фактами матеріали для вжиття заходів до таких передаються до органів прокуратури.