«Укрзалізниця» не думає про підвищення вартості квитків

12:55, 10 листопада 2010
Права споживачів
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«Укрзалізниця» на сьогодні не розглядає питання про підвищення вартості перевезення пасажирів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Кременчуку заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

«Питання про підвищення вартості квитків для пасажирів на сьогодні не стоїть», – сказав він.

Втім, при цьому Л.ЛОБОЙКО не виключив можливості упорядкування пасажирських тарифів. «Ми хочемо, щоб запанувала справедливість, і думаємо, як зробити ціну на нижню полицю трохи вище, а на верхню – трохи нижче. Ціна проїзду у вагоні з кондиціонером і без нього зараз теж однакова. Це називається упорядкування тарифікації, ми над цим працюємо. Але це ще не значить, що воно вже у дії», – сказав заступник гендиректора "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада ц.р. генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК заявив, що тарифи на залізничні перевезення вантажів необхідно переглядати. За його словами, тарифи «Укрзалізниці» приблизно на 20% нижчі, залежно від вантажу, ніж тарифи сусідніх з Україною країн, а це перешкоджає створенню умов для стимулювання закупівлі свого рухомого складу приватними підприємствами.

Відповідний документ щодо підвищення вартості вантажоперевезень вже переданий до Міністерства транспорту і зв`язку України.

Що стосується тарифів на пасажирські перевезення, то М.КОСТЮК зазначив, що на сьогодні необхідно максимально утримати рівень цих тарифів, проте на окремі види перевезень можна переглядати.

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