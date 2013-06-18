У Чернівецькій області виявили підпільний цементний цех

Чернівці. В Чернівецькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічними злочинами викрили приватне підприємство, на якому фасували низькопробну цементну суміш під маркою відомого виробника.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України в Чернівецькій області, суміш закуповували в одному із обласних центрів України, а пакети виготовляли самотужки. Реалізовували підробку в будівельних магазинах на території Чернівецької області.

У результаті обшуків наприкінці травня правоохоронці вилучили 20 тонн нефасованого цементу, 7 тонн вже готового до реалізації фасованого продукту та 3500 порожніх пакетів з символікою відомого виробника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару)

Наразі триває досудове розслідування.