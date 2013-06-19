Заборгованість із зарплати працівникам вугільної галузі становить 96,2 млн грн, або майже 10% від загального боргу по країні - Мінсоцполітики

Станом на 10 червня сума заборгованості із зарплати працівникам вугільної галузі становить 96,2 млн грн, або майже 10% від загального боргу по країні.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час наради з представниками вугільної галузі щодо питання погашення заборгованості із заробітної плати, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Королівська переконана, що вирішити наявні проблеми із зарплатною заборгованістю можна за рахунок внутрішніх резервів.

Зокрема, вона повідомила, що станом на 10 червня сума боргу працівникам вугільної галузі становить 96,2 млн грн. Заборгованість на економічно активних підприємствах перевищує 48 млн грн.

Окремо Королевська звернула увагу на підприємства, які знаходяться у підпорядкуванні Міненерговугілля. «На 42 підприємствах-боржниках сьогодні «висить» 52,6 млн грн – це на 34,8% більше, ніж на початку року! І, на жаль, станом на 1 червня графік погашення боргів Міненерговугілля не виконує», – констатувала міністр.

У відповідь на це перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Попович повідомив, що до 1 липня має бути погашено заборгованість по зарплатах на трьох найбільших підприємствах галузі. «ВАТ «Шахтоуправління «Донбас», ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» та ДП «Волиньвугілля» – це три економічно активні підприємства, де заборгованість буде погашено до 1 липня. Щодо шахтобудівних підприємств – у цьому напрямку ми теж працюємо, у нас є відповідні програми», – підкреслив Попович.

«Для вирішення проблем вугільної галузі потрібен комплексний підхід. Необхідно зрозуміти, звідки взяти ресурс для того, щоб розрахуватися з людьми та зберегти робочі місця. Будемо вимагати дотримання графіків погашення заборгованості та притягати до відповідальності тих керівників, які ігнорують наші вимоги», – заявила Королевська.