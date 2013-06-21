Захист прав споживачів фінпослуг проаналізують

Захисники прав споживачів вважають передчасним відмову від сертифікації дитячих товарів а ситуація іх дотриманням прав споживачів фінансових послуг варта окремого розгляду. Як повідомляє прес служба Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, ці та інші проблеми були обговорені на засіданні Громадської ради при Держспоживінспекції.

Громадська рада за результатами доповіді директора лабораторії Науково-дослідного центру випробувань продукції ДП «Укрметртестандарт» Володимира Семеновича щодо результатів лабораторних випробувань товарів дитячого асортименту та прийшла до висновку щодо передчасності прийняття рішення про вилучення товарів дитячого асортименту з Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, підготовлене Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. З цього ж приводу вирішено довести позицію Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Кабінету Міністрів України та Держкомпідприємництву.

Водночас громадська рада погодилася з позицією Держспоживінспекції України щодо існування проблем при здійсненні захисту прав споживачів під час укладення договорів на відстані. Рада вирішила звернутися до Мінекономрозвитку з проханням пришвидшити розробку і прийняття Закону України «Про внутрішню торгівлю», в якому буде відображена норма щодо вимоги для суб’єктів господарювання у сфері дистанційної торгівлі мати офісне та складське приміщення стаціонарного типу.

Також громадська рада на черговому засіданні розгляне питання захисту прав споживачів фінансових послуг.

За результатами обговорення питань громадська рада також вирішила провести громадські слухання щодо впливу змін у національній системі технічного регулювання на стан захисту українського споживача. Слухання заплановано провести на початку осені поточного року.