Шишацький та Шварценеггер в Донецьку сконцентрують екологічні проекти

Комюніке про спільні дії в галузі екології та енергозбереження підписали у Брюсселі голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та засновник неурядової громадської організації R-20 Арнольд Шварценеггер. Документ був підписаний у присутності голови Європейської Комісії Жозе Мануеля Баррозу, повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

Документом, зокрема, передбачається відкриття у Донецьку єдиного для регіонів Центральної та Східної Європи представництва R-20. Тут концентруватимуться всі інноваційні екологічні та енергозберігаючі проекти.

Мета підписаного Комюніке – розвиток співробітництва, спрямованого на спільну реалізацію проектів у сфері енергоефективності, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та боротьби із змінами клімату. Сторони також домовились спільно навчати спеціалістів з даних питань.

Окрім цього, представництво займатиметься розробкою та реалізацією проектів з трьох основних напрямків: комплексна модернізація енергопостачання та теплопостачання шляхом переходу на обладнання з вироблення енергії, що працює на біомасі; використання сонячної енергії; перехід на світлодіодне вуличне освітлення.

Співробітництво області з поважною світовою організацією, яку заснував екс-губернатор Каліфорнії, свідчить про те, що керівництво Донецького регіону веде системну та комплексну роботу щодо залучення в регіон реальних інвестицій. Результат цього, вважає Андрій Шишацький, буде відчутний і для пересічних громадян.

«Тут, у Брюсселі, влада області працює над тим, щоб залучити конкретні гроші на реалізацію таких важливих для простих людей проектів. У результаті ми отримаємо чисте повітря, по-справжньому питну воду, світлі вулиці наших міст і сіл», - заявив голова ОДА після підписання Комюніке.

Він також наголосив, що результатом співпраці з R-20 стане вивільнення коштів у місцевих бюджетах. Вони будуть перерозподілені, зокрема, для купівлі медикаментів і продуктів харчування у лікарні та дитячі садки.

Коментуючи підписання Комюніке, Жозе Мануель Баррозу зазначив, що розвиток міст та регіонів – рушійна сила прогресу. Він сказав, що без цього неможливо досягти власних цілей та написати нашу історію успіхів. «Лише тоді ми зможемо стати більш здоровими, більш «зеленими» та жити в щасливих містах», - наголосив голова Європейської Комісії.

Нагадаємо, 24 червня 2013 р. делегація Донецької області на чолі з Андрієм Шишацьким перебуває у Брюсселі, де відбувається цьогорічна Церемонія Угоди Мерів.

У рамках заходу представники регіону зустрілися з керівниками Європейської Комісії та неурядової громадської організації R-20. Зокрема, виконавчий директор R-20 Крістоф Нутталль заявив, що Донецький регіон сьогодні, приєднавшись до організації, виходить на рівень з Віднем, Токіо та Каліфорнією.

Довідкова УНІАН. R-20 є некомерційною екологічною організацією, заснованою в листопаді 2010 року колишнім губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером за підтримки Організації Об`єднаних Націй. Це є коаліція субнаціональних (регіональних) урядів, приватних компаній, міжнародних та неурядових організацій, наукових і фінансових установ. Її місія полягає у наданні допомоги субнаціональним урядам щодо реалізації низьковуглецевих і кліматично стійких проектів, а також в обміні передовим досвідом у поновлювані джерела енергетики та енергоефективності з метою створення «зеленої економіки».

У R-20 упевнені, що субнаціональні уряди є потужною силою для найбільш ефективної реалізації «зелених проектів» за принципом «знизу вгору». Таким чином, успішні субнаціональні проекти потім розширятимуться на національному та міжнародному рівнях, з тим щоб мати глобальні наслідки.

Відповідно до статуту R-20, її місія полягає у запобіганні збільшенню температури на Землі за рахунок скорочення глобальних викидів парникових газів.

Головою організації є Арнольд Шварценеггер, Президентом – Мішель Саббан (очільник Асамблеї європейських регіонів), виконавчим директором Крістоф Нутталль (колишній директор Центру інноваційного партнерства на програми розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН)).

Штаб-квартира R-20 знаходиться у швейцарській Женеві. Організація також має партнерські офіси в США, Бразилії та Китаї.