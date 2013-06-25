У центрі Черкас на смітнику знайшли 3 кг ртуті

Черкаси. У центрі Черкас на вулиці Гоголя біля контейнерів для сміття місцевий житель виявив закриту пластикову ємність із 3 кг ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, на пляшку із металом 24 червня натрапив місцевий житель, який спочатку прийняв ртуть за сріблясту фарбу. Коли ж він розібрався, що ця рідина - ртуть, чоловік зателефонував за номером «101».

Хімічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС, яка прибула за викликом, вилучила близько 3 кг ртуті, після чого ємність була передана до спецпідприємства “Добробут-Еко-Україна” для подальшої її утилізації.