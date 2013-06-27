Кременчуцькі депутати просять колег з ВР лишати більше грошей з екологічного податку в регіонах

Кременчук. Депутати Кременчуцької міської ради звернулися до Верховної Ради з проханням переглянути механізм розподілу грошей екологічного податку у бік збільшення частки для регіонів. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийнято сьогодні на сесії міськради.

«У 2011-2012 роках у Кременчуці залишалося 50% грошей екологічного податку, сплачених кременчуцькими підприємствами; до обласного фонду йшло 20%; до державного — 30%. У 2013 році на місцях залишається 33,5% податку; в область йде 13,5%; і до Держбюджету - 53%. Передбачається, що в 2014 році: на місцях, а значить, у Кременчуці, залишиться лише 25%. Левову частку — 65% - забере держава», - йдеться у зверненні.

Як сказано у зверненні, депутати міськради стурбовані такою ситуацією.

Кременчуцькі депутати зазначили, що такий механізм розподілу коштів не враховує необхідність проведення ряду природоохоронних заходів згідно з програмами і приводить до зменшення доходів міста.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Верховна Рада не прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку, внесений народним депутатом від "Свободи" Іриною Сех. Ним пропонувалося забезпечити можливість виконання органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади повноважень, визначених статтями 15 і 20-4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», не зменшуючи порівняно з 2011–2012 роками відсотка відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів.