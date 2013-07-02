З початку року до бюджету сплачено 8,5 млн грн податку на нерухомість

За початку року до бюджету вже сплачено 8,5 млн грн податку на нерухомість. Юридичні особи нарахували та сплатили 7,3 млн грн, фізичні особи – 1,2 млн грн, повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Територіальні органи Міндоходів вже розіслали понад 244 тис. повідомлень-рішень про сплату податку на нерухомість. Після отримання квитанції громадяни мають сплатити визначену суму податку протягом 60 днів. Водночас, нагадують фахівці Міністерства, у разі незгоди з нарахованою сумою податку власники житла можуть звернутися до податкових інспекцій для уточнення та звірки даних.

Крім того, платники можуть звернутися до фахівців Міндоходів і для визначення житла, на яке застосовуватиметься пільга. Відповідно до законодавства, квартири та житлові будинки, площа яких не перевищує 120 м.кв. та 250 м.кв. відповідно, не оподатковуються. Податок сплачується лише за ті метри, які перевищують зазначені квадрати. Однак така пільга застосовується тільки до одного з об’єктів житлової нерухомості. Тому власники кількох квартир або будинків можуть звернутися до податкових інспекцій для нарахування пільги на той об’єкт, який вважають за доцільне.

Податок на нерухомість запроваджено з 1 січня 2013 року. Оподатковуються будівлі, які відносяться до житлового фонду, а саме – житлові будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах.

Отримати консультацію щодо нарахування податку на нерухомість можна в податкових інспекціях, Центрах обслуговування платників податків та зателефонувавши до Кол-центру Міндоходів за номером 0800-501-00-7.