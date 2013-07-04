Збитки довкіллю від знищення первоцвітів цього року перевищили 350 тис грн

Збитки, нанесені навколишньому середовищу незаконним зриванням первоцвітів, склали 352 тис. 153 грн. - тільки за виявленими фактами.

Як повідомляє на своєму сайті Державна екологічна інспекція України, такі результати операції “Первоцвіт-2013”, яка проводилась цього року з лютого по червень. Оперативна робота із виявлення порушень зосереджується в місцях збору та збуту, шляхах перевезення та в пунктах пропуску через державний кордон.

Цього року в рамках операції «Первоцвіт-2013» було проведено 1522 перевірки, в результаті яких було зафіксовано 527 випадків незаконного вилучення з природи об`єктів рослинного світу та їх збуту, за якими складно 527 протоколів про адміністративні правопорушення.

До суду для адміністративного провадження направлено 484 правопорушення.

Цього року в ході операції "Первоцвіт-2013" кількість перевірок була збільшена більше ніж удвічі, а виявлені збитки - більш як у 10 разів перевищують минулорічні.

Як повідомлялось, під час проведення операції «Первоцвіт-2012» здійснено 703 перевірки об’єктів, виявлено 196 порушень вимог природоохоронного законодавства. Стосовно порушників складено 207 протоколів про адміністративні правопорушення. Передано до суду 183 матеріали для притягнення порушників до відповідальності. Нараховані збитків на загальну суму 33 тис. 225,6 гривень.

Довідка УНІАН. Держекоінспекція проводить операцію «Первоцвіт» щорічно в період з січня по червень та спрямована на припинення торгівлі рідкісними видами ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги України, до регіональних Червоних спискіів,а також ендеміками або реліктами рослинного світу, які знаходяться під загрозою знищення. Зокрема йдеться про пролісок складчастий (підсніжник).

На громадян, які незаконно торгують першоцвітами на ринках, може бути накладено адміністративний штраф розмірі від 51 до 119 гривень з конфіскацією незаконно добутих первоцвітів (ст. 88, ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Штрафні санкції на осіб здійснюють незаконне збирання первоцвітів, складають від 340 до 510 гривень, згідно зі статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення