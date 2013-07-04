Одеська облрада затвердила програму поводження з ТПВ на 2013-2017 рр

Одеса. Одеська облрада затвердила програму поводження з твердими побутовими відходами на 2013-2017 роки з фінансуванням більш як 265 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 4 липня, в ході сесії обласної ради.

Згідно з документом, загальний обсяг фінансування – 265,72 млн грн, з яких з місцевих бюджетів (включаючи обласний) планується виділити 69,72 млн грн, інших джерел — 127,9 млн грн.

Мета програми - створення умов для забезпечення повного збирання, перевезення, утилізації і захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров`я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, переробки і утилізації ТПВ, створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами.

Програма передбачає будівництво полігонів ТПВ, посилення контролю у сфері поводження з ТПВ, санітарне очищення населених пунктів, роздільне збирання ТПВ, впровадження сортувальних комплексів, будівництво заводів з переробки ТПВ тощо.

«У населених пунктах області проживає 2,38 млн осіб населення, які разом з промислово-господарським комплексом створюють щорічно близько 6 млн кубометрів твердих побутових відходів, з яких централізованим збиранням і захороненням охоплено 66,8%, решта вивозиться стихійно», - сказано в програмі.

На сьогодні в області існує 563 полігони твердих побутових відходів площею 978,1 га.

Переважна більшість полігонів працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників за обсягами нагромадження відходів. Разом з тим через відсутність необхідних споруд і механізмів захоронення здійснюється з порушенням нормативних вимог, що у свою чергу, призводить до забруднення навколишнього середовища.

У сфері санітарного очищення населених пунктів області діє 84 підприємства, в яких працюють 654 людини. Загальна кількість сміттєвозів становить 113 од. Зношення парку сміттєвозів у середньому по області - 70,6% (по Україні - 72%).

Зараз охоплення населення області послугами із збирання ТПВ - 66,8%, необхідно 50 нових полігонів площею 119 га. Крім того, 229 діючих полігонів і звалищ потребують паспортизації.