Київська влада хоче повернути столиці повноваження щодо ведення земельного кадастру

Київська міська рада звернулась до Президента України Віктора Януковича та до Верховної Ради з проханням повернути повноваження місту щодо ведення земельного кадастру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. голови Київської міської ради Галина Герега заявила на засіданні Колегії КМДА та Комітету економічних реформ.

“Київська міська рада звернулась до Президента України та до Верховної Ради щодо ведення земельного кадастру в місті Києві. Це стосується тих повноважень, які були відібрані у нашого департаменту. Я вважаю, що вони повинні бути повернуті”, - зазначила Герега.

За її словами, 2 липня 2012 року законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно" Київ було позбавлено всіх функцій у сфері ведення земельного кадастру. Таким чином відповідні функції зосередились у Державному агентстві України із земельних ресурсів.

“Неодноразово і міська рада, і я особисто висловлювали своє обурення проти такого рішення, тому що воно обмежує права місцевого самоврядування. Київрада прийняла рішення "Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента та Верховної Ради України стосовно питання ведення Державного земельного кадастру у м. Києві". На жаль, наразі це звернення залишається без відповіді”, - наголосила Герега.

Вона також акцентувала, що унікальна автоматизована система ведення земельного кадастру створювалась і постійно оновлюється за кошти місцевих бюджетів. Відтак, за словами Гереги, депутати неодноразово висловлювались проти передачі Держземагентству бази даних земельного кадастру.

"Я вважаю, що до законодавства України необхідно внести відповідні зміни, за якими до компетенції міської влади має бути повернено право ведення Державного земельного кадастру в Києві", – підкреслила вона.

Крім того, за її словами, на кожній сесії Київрада приймає не менш як 200 земельних рішень, але з початку цього року нотаріально підписані та засвідчені лише 8 договорів.

“Навіщо проводити таку копітку роботу з підготовки до пленарного засідання, в таких складних умовах його проводити, а потім не зрозуміло, де ті рішення. Чому не реєструються договори, чому підприємці проходять такий тернистий шлях? Ми декларуємо спрощення системи, а маємо навпаки катастрофічну ситуацію”, - сказала Герега.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відтак, за підсумками спільного засідання Колегії КМДА та Комітету економічних реформ профільні структурні підрозділи отримали завдання у найкоротші терміни підготувати зміни до Законів України "Про Державний земельний кадастр" та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" надавши право ведення Державного земельного кадастру в місті Києві в обсязі, який передбачений Законом України "Про Державний земельний кадастр" виконавчому органу Київської міської ради, а також передбачивши, що реєстрація прав на земельні ділянки у Києві здійснюється виконавчим органом Київської міської ради.

Також голова КМДА Олександр Попов доручив підготувати та направити до Кабінету міністрів зміни до постанови уряду щодо питань виконання підготовчих і будівельних робіт, в частині прийняття декларацій про початок виконання підготовчих робіт виключно в дозвільних центрах з їх подальшою передачею для реєстрації до Держархбудінспекції та/або її територіальних органів.

Підготувати зміни планують і до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині врегулювання процедури оформлення права власності на об’єкти комунальної власності та визначення переліку документів, які надаються для оформлення права комунальної власності з оформленням відповідного свідоцтва.