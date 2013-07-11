СЕС: на Харківщині зросла кількість кліщів, заражених збудниками хвороби Лайма

Харків. У Харківській області зросла кількість кліщів, заражених збудниками хвороби Лайма.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління держсанепідслужби у Харківській області Тетяну Тонкошкур.

За її відомостями, на сьогоднішній день в області зареєстровано 8 випадків захворювання на кліщовий бореліоз або хворобу Лайма, з них 6 – у місті Харкові і по одному в Зміївському і Вовчанському районах.

Тонкошкур зауважила, що лабораторія держсанепідслужби області проводить дослідження кліщів на збудника бореліозу. Порівняно з минулим роком, помітно збільшилася кількість позитивних результатів: у минулому році їх було 14%, у поточному – 30%. Всього у цьому сезоні було досліджено більше 500 кліщів.

Вона підкреслила, що коли люди отримали позитивний результат при дослідженні кліща, обов’язково потрібно звернутися до лікаря-інфекціоніста для призначення курсу профілактичного лікування антибіотиками.

«Інкубаційний період тривалий, і є такі випадки, коли людина, запустивши хворобу, довго подорожувала різними спеціалістами, адже симптоми дуже різноманітні. Результат бореліоза невтішний – ураження всієї нервової системи, а також серцево-судинної системи», – зазначила Тонкошкур.

Довідка УНІАН. Бореліоз (хвороба Лайма) є полісистемним захворюванням інфекційної природи, викликається спірохетою Borrelia burgdorferi, що передається людям через укуси кліщів. Це захворювання широко поширене, але має більш високий рівень захворюваності в певних географічних зонах і, як правило, спостерігається в літні місяці.

Типовим первинним проявом борреліозной інфекції є хронічна мігруюча еритема, почервоніння шкіри, яке з`являється навколо місця укусу кліща і поширюється від нього у вигляді розширяючого кола. Почервоніння супроводжується загальними симптомами, що нагадують грип з лихоманкою, ознобом, головним болем і блювотою.

Через кілька тижнів або місяців після укусу кліща може розвинутися ряд різних симптомів. Це, в першу чергу, неврологічні прояви: менінгіт, енцефаліт, асиметричний поліневрит, парез черепно-мозкових нервів, лімфоцитарний менінгорадикулоневрит. Часто також спостерігаються артрити, особливо колінних суглобів, і нелокалізовані болі кісток, суглобів та м`язів.

Типовим проявом бореліозной інфекції на останній стадії є хронічний рецидивуючий ерозивний артрит, хронічний атрофічний акродерматит і прогресуючий енцефаломієліт, який може протікати на зразок множинного склерозу.