Ветслужби Росії, Білорусі і України спланують боротьбу з африканською чумою свиней

У Мінську відбудеться зустріч ветслужб Росії, Білорусі і України з розробки заходів щодо боротьби з африканською чумою свиней

Мінськ. Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч ветеринарних служб Росії, Білорусі і України з розробки спільних заходів щодо боротьби з африканською чумою свиней.

Як повідомляє прес-служба Россільгоспнагляду, планується, що у зустрічі, зокрема, візьмуть участь керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт, глава представництва Міжнародного епізоотичного бюро по Східній Європі Казімірас Лукаускас, віце-президент регіональної комісії МЕБ по Європі Іван Бісюк, заступник керівника Россільгоспнагляду, головний ветеринарний інспектор Росії Євген Нєпоколонов.

У Мінсільгосппроді Білорусі інформацію про майбутню зустріч поки не підтвердили.

Як повідомляв УНІАН, вогнища АЧС у Білорусі були виявлені в Ів’ївському районі Гродненської області і у Вітебській області.

У Білорусі створено республіканський штаб боротьбі з АЧС на чолі з віце-прем`єром Михайлом Русим.

Білоруський державний ветеринарний центр оголосив, що виявив причину захворювання свиней в зараженому комбікормі, поставленому підприємцем з-за меж Білорусі і згодом реалізованому населенню прилеглих районів.

Білорусь заборонила ввезення свиней і свинини з Ростовської, Московської, Волгоградської, Смоленської, Тульської і Ярославської областей, а також тимчасово обмежені поставки свинини з Білгородської області РФ. Тимчасова заборона на ввезення свиней і свинину з Білорусі введена в Росії, Україні, Польщі, Литві і Латвії.