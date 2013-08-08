Помер ще один постраждалий в аварії на «Стиролі»

Сьогодні в Горлівці помер ще один постраждалий від аварії на «Стиролі». Таким чином, кількість жертв нещасного випадку на виробництві сягнула шести осіб.

Як повідомляє Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, працівник концерну перебував на лікуванні в реанімаційному відділенні горлівської міської лікарні № 2 у важкому стані, що не давало можливості направити потерпілого на лікування в Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об`єднання.

Управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації нагадує, що на даний момент 24 постраждалих з різним ступенем тяжкості перебувають на лікуванні в лікарнях обласного центру, куди вони були перевезені з Горлівки 7 серпня. З них 8 осіб перебувають у ДОК ТМО і 16 осіб - в обласній лікарні профзахворювань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівської міської ради, у зв`язку з виробничою аварією, що сталася 6 серпня на заводі ПАТ «Концерн «Стирол» і призвела до людських жертв, за рішенням виконкому, сьогодні, 8 серпня в місті Горлівка оголошено Днем жалоби.

У повідомленні відзначили, що рішенням виконавчого комітету міської ради утворена комісія для надання допомоги постраждалим і організації похорону загиблих;

У міськраді також нагадали, що для розслідування причин аварії та прийняття практичних рішень з ліквідації наслідків аварії й надання допомоги постраждалим Горлівку сьогодні, 7 серпня, відвідали віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко і міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков, а також представники Генпрокуратури, МВС і СБУ.

Для контролю за ситуацією на підприємстві залучені відповідні служби. Постійно проводяться виміри санітарно-екологічного стану повітря, грунту і води, які свідчать, що всі параметри перебувають в межах норми. Ніякої загрози життю, здоров`ю жителів нашого міста, працівників підприємства немає.

У повному обсягу постраждалим надана необхідна медична допомога. Проведено зустрічі з сім`ями загиблих. За розпорядженням міського голови Євгена Клепа виконкомом вирішені всі організаційні питання щодо похорону.

Остаточне рішення про причини аварії буде ухвалено державною комісією після проведення відповідних експертиз і за підсумками слідства.

Як повідомляв УНІАН, на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» аварія на аміакопроводі сталася 6 серпня під час планового капітального ремонту. На трубопроводі виникла розгерметизація і стався викид рідкого аміаку. П`ять співробітників цеху загинули, 24 - були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні. На місці працює спеціально створена комісія.

Концерн «Стирол» має намір виплатити по 1 млн. грн сім`ям співробітників, які загинули в результаті викиду аміаку.