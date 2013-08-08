Сезон полювання на пернатих на Київщині відкриють 10 серпня

Відкриття літньо-осіннього мисливського сезону на території Київської області відбудеться 10 серпня, повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області.

Відтак, правоохоронці Київщини закликають мисливців дотримуватися правил полювання та техніки безпеки і нагадують, що зараз відкрито сезон полювання лише на пернату дичину.

«Згідно з Законом України «Про мисливське господарство та полювання» право на це мають громадяни України досягнувши 18-річного віку та іноземці, які одержали в установленому порядку документи, що засвідчують право на добування мисливських тварин», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що дотримання особистої безпеки, заходів безпеки при поводженні зі зброєю та правил поведінки на воді – основна запорука безпечного відпочинку. «Не допускається виїзд мисливців і перебування їх на полюванні з несправною та незареєстрованою зброєю. Не можна полювати у нетверезому стані, ближче ніж за 200 метрів від житлових будівель, у темний період доби, направляти зброю на людину чи домашніх тварин, навіть якщо вона не заряджена, стріляти без потреби», - нагадуються у міліції і наголошують, що вітчизняним законодавством за браконьєрство передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Окрім того, працівники міліції закликають жителів Київщини бути обережними та вкрай уважними під час відпочинку на територіях, де розпочався сезон полювання.

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