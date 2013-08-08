На Львівщині горять торфовища на площі 2,5 га

Львів. У Яворівському районі Львівщини поблизу села Воля Любинська 7 серпня виявлено горіння торфу окремими осередками на площі 2,5 га.

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, станом на 22 годину 7 серпня силами трьох пожежних підрозділів було ліквідовано горіння торфу на площі 10 га. 8 серпня ліквідація пожежі на торфовищах продовжується.

Причина події – необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Довідка УНІАН. В Україні торф`яники займають площу більше 10 000 км². Більше половини з них розташовані на Поліссі на півночі країни, де вони займають близько 6,4% території.

Торфові (ґрунтові або підземні) пожежі виникають частіше наприкінці літа, як продовження низових або верхових лісових пожеж. Торфові пожежі можуть виникати незалежно від лісових: у районах торфорозробок і торф`яних боліт. Горіння проникає у більш глибокі шари торфу і цьому сприяє наявність у ґрунті коріння.

Вогню на поверхні ґрунту при підземних пожежах немає, лише інколи він пробивається з-під землі, але скоро зникає, виділяється тільки дим, який стелиться. На такі пожежі не впливають ні вітер, ні добові зміни погоди. Вони можуть тягнутися місяцями і в дощ, і в сніг.

Торф містить до 25% бітумів. Під час пожежі вони зосереджуються біля поверхні, що горить, і при її охолодженні водою цементують частинки вугілля. Як наслідок, виникає водонепроникний шар, під яким залишається тління, що можливе при невисокому вмісті кисню в повітрі. Це явище утруднює гасіння торфових пожеж, оскільки вода не може проникнути до осередку пожежі.

Небезпека торфових пожеж у тому, що в процесі горіння утворюються порожнини (часто з жаром) у вигорілому торфі, в які можуть провалюватися люди, тварини і техніка.