Анонс на 9 серпня

* * *

- Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков перебуватиме у м. Івано-Франківськ, де візьме участь у нараді щодо вирішення екологічних проблем у Домбровському кар’єрі м. Калуш.

* * *

- Заступник Голови Держводагентства Олексій Чунарьов візьме участь у засіданні Міжвідомчої комісії з вивчення ситуації щодо комплексного розв’язання екологічних проблем у зоні впливу Домбровського кар’єру, що відбудеться у м. Калуш Івано-Франківської області.

* * *

- Прес-конференція на тему: «Якість харчових продуктів і харчові отруєння: літні ризики». Учасники: зав.відділу гігієни харчування і безпеки їжі Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України Ігнат Матасар.