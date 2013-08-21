На Полтавщині вдалось припинити витікання метану із пошкодженої свердловини

У Полтавській області фахівцям вдалось припинити витікання метану із свердловини Валюхівського газового родовища ДП «Полтавагазвидобування».

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, впродовж 20 серпня поблизу села Глибока Долина Гадяцького району фахівцями ДП «Полтавагазвидобування», ТОВ «Карпатигаз» та підрозділами ДСНС проводились роботи з ліквідації аварійної ситуації на свердловині, де 19 серпня о 10.18 через руйнування елементів фонтанної арматури виникла розгерметизація газової свердловини з витіканням метану з глибини 5 км, під тиском 150-180 атм.

Вчора о 23.50 вдалося знизити тиск, встановити металевий клин та провести зварювальні роботи.

До ліквідації аварійної ситуації було залучено 35 одиниць техніки та 143 особи.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Полтавській області.