На Херсонщині розпочато сезон полювання на пернатих. Крім державних лісомисливських господарств

З 17 серпня 2013 року стартував сезон полювання на пернату дичину на території Херсонської області, який триватиме до 31 грудня цього ж року.

Сезон розпочали 30 із 42 користувачів - саме така кількість мисливських угідь різних форм власності отримали згоду на проведення полювання на пернату дичину, повідомляється на сайті Херсонської ОДА. На землях же державних лісомисливських господарств області дата відкриття цьогорічного сезону полювання переноситься до зниження класу пожежної небезпеки.

Полювання здійснюватиметься на окремі види пернатих: на норця великого, деякі види качок, лиску, курочку водяну, пастушка, куликів, голубів (у серпні – грудні), а також на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника та на перепела (у серпні – листопаді).

Як зазначив завідуючий сектором мисливського господарства Денис Гончарук, представниками обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядкованих державних підприємств були організовані рейдові групи, які здійснювали контроль за дотриманням строків та правил полювання.