Проти посадовців Миколаївської ОДА порушено кримінальну справу

Київ. 11 квітня. УНІАН. Прокуратурою Миколаївської області 25 березня 2011 року порушено кримінальну справу щодо посадових осіб Управління капітального будівництва облдержадміністрації за фактом службової недбалості за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації

Генеральної прокуратури України.

Прокуратура Миколаївської області провела перевірку використання управлінням коштів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 11–21 лютого 2010 року у м. Очакові.

Встановлено, що під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації службові особи управління підписали акти виконаних робіт, у яких завищено їх вартість на суму 150 тис. грн.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, 11–21 лютого 2010 року, на території Миколаївської області внаслідок ускладнення погодних умов було пошкоджено лінії електропередач, покрівель багатоповерхових житлових будинків, закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення. Велика кількість дощової і талої води призвела до замулення каналізаційних мереж самопливного колектора, що спричинило його руйнування. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження від 14 липня 2010 року №1413-р "Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 11-21 лютого 2010 р. у м. Очакові Миколаївської області", згідно з яким облдержадміністрації для проведення аварійно-відбудовних робіт було виділено майже 14,5 млн грн з резервного фонду державного бюджету.

