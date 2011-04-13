Проти посадових осіб Міноборони порушено справу

Київ. 13 квітня. УНІАН. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу щодо посадових осіб Міноборони.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків ЗМІ Генеральної прокуратури України, головне управління військових прокуратур ГПУ порушено кримінальну справу за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України за фактом перевищення посадовими особами Міністерства оборони України службових повноважень під час відчуження військового містечка у Конча-Заспі.

Установлено, що вказані посадовці в 2005–2006 роках у порушення вимог Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" та "Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, через госпрозрахункову установу Міноборони незаконно реалізували будівлі і споруди військового містечка площею 24 га у Конча-Заспі товариству з обмеженою відповідальністю "Оста-Плюс", ринкова вартість яких перевищує 18 млн. грн.

Унаслідок вищевказаних неправомірних дій інтересам держави завдано значної матеріальної шкоди.