Посадовці МОЗ сприяли «накруткам» цін на вакцини

Київ. 13 квітня. УНІАН. Посадовці Міністерства охорони здоров‘я України причетні до скоєння зловживань: у 2009 році вони «посприяли» завищенню цін на вакцини. Про це УНІАН повідомило компетентне джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, у 2009 році керівник і член Постійного тендерного комітету Міністерства охорони здоров‘я України «допомогли» одній з комерційних організацій стати переможцем тендеру на поставки вакцини в Україну. За підсумками тендеру ця організація здійснила поставку в Україну вакцини від кашлюка, дифтерії, правця та ін. на 112,5 млн грн. Як було встановлено, ліки поставлялися в Україну по ціні 240 грн за дозу, що вдвічі перевищує ціну виробника вакцини.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ст. 191, 364, 367 КК України (розкрадання, зловживання владою і службовим становищем, службова недбалість).

У кримінальній справі фігурують посадовці Міністерства охорони здоров‘я та представники комерційної структури-«переможця тендеру».

На клопотання Головного слідчого управління і Генеральної прокуратури, Печерський суд міста Києва обрав головним підозрюваним у справі запобіжний захід – утримання під вартою.

Проте, днями Апеляційний суд міста Києва проявив «гуманність» до керівника і члена Постійного тендерного комітету Міністерства охорони здоров'я України і, не зважаючи на розмір збитків, завданих державі, своїм рішенням змінив їм запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Як зазначило джерело у правоохоронних органах, «надалі підозрювані можуть заважати встановлювати істину у справі, знищувати необхідні документи і вже чиниться тиск на правоохоронні органи».