Посадовці МОЗ сприяли «накруткам» цін на вакцини
Апеляційний суд Києва ухвалив рішення звільнити під підписку про невиїзд посадових осіб Міністерства охорони здоров‘я України, які завдали державі збитків на понад 50 млн. грн.
Київ. 13 квітня. УНІАН. Посадовці Міністерства охорони здоров‘я України причетні до скоєння зловживань: у 2009 році вони «посприяли» завищенню цін на вакцини. Про це УНІАН повідомило компетентне джерело у правоохоронних органах.
За інформацією джерела, у 2009 році керівник і член Постійного тендерного комітету Міністерства охорони здоров‘я України «допомогли» одній з комерційних організацій стати переможцем тендеру на поставки вакцини в Україну. За підсумками тендеру ця організація здійснила поставку в Україну вакцини від кашлюка, дифтерії, правця та ін. на 112,5 млн грн. Як було встановлено, ліки поставлялися в Україну по ціні 240 грн за дозу, що вдвічі перевищує ціну виробника вакцини.
За цим фактом було порушено кримінальну справу за ст. 191, 364, 367 КК України (розкрадання, зловживання владою і службовим становищем, службова недбалість).
У кримінальній справі фігурують посадовці Міністерства охорони здоров‘я та представники комерційної структури-«переможця тендеру».
На клопотання Головного слідчого управління і Генеральної прокуратури, Печерський суд міста Києва обрав головним підозрюваним у справі запобіжний захід – утримання під вартою.
Проте, днями Апеляційний суд міста Києва проявив «гуманність» до керівника і члена Постійного тендерного комітету Міністерства охорони здоров'я України і, не зважаючи на розмір збитків, завданих державі, своїм рішенням змінив їм запобіжний захід на підписку про невиїзд.
Як зазначило джерело у правоохоронних органах, «надалі підозрювані можуть заважати встановлювати істину у справі, знищувати необхідні документи і вже чиниться тиск на правоохоронні органи».