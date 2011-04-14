Прокуратура Харкова пред’явила обвинувачення посадовцю колонії
За спробу збуту наркотиків
Харків. 14 квітня. УНІАН. Прокуратура Харкова пред’явила обвинувачення посадовцю виправної колонії за спробу поставки наркотиків засудженому.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в. о. прокурора області Олега АНПІЛОГОВА.
За його даними, прокуратурою Харкова завершено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням начальника відділення соціально-психологічної служби Харківської виправної колонії № 43.
Зловживаючи службовим становищем, цей посадовець незаконно придбав особливо небезпечну наркотичну речовину, яку в подальшому з метою збуту одному із засуджених проніс на територію колонії. Він був затриманий співробітниками УСБУ в Харківській області. Під час особистого огляду у нього виявлено та вилучено два пакети з канабісом.
За наслідками досудового слідства посадовцю колонії пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів за ч.3 ст.15, ч.2 ст.307, ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України. Справу скеровано до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова для розгляду по суті.