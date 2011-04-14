Прокуратура Харкова пред’явила обвинувачення посадовцю колонії

Харків. 14 квітня. УНІАН. Прокуратура Харкова пред’явила обвинувачення посадовцю виправної колонії за спробу поставки наркотиків засудженому.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в. о. прокурора області Олега АНПІЛОГОВА.

За його даними, прокуратурою Харкова завершено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням начальника відділення соціально-психологічної служби Харківської виправної колонії № 43.

Зловживаючи службовим становищем, цей посадовець незаконно придбав особливо небезпечну наркотичну речовину, яку в подальшому з метою збуту одному із засуджених проніс на територію колонії. Він був затриманий співробітниками УСБУ в Харківській області. Під час особистого огляду у нього виявлено та вилучено два пакети з канабісом.

За наслідками досудового слідства посадовцю колонії пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів за ч.3 ст.15, ч.2 ст.307, ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України. Справу скеровано до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова для розгляду по суті.