У Чернівецькій області міліціонери вимагали із затриманого хабар

Чернівецька область. 14 квітня. УНІАН. У Чернівецькій області двоє посадовців райвідділу міліції вимагали від затриманого хабар за не притягнення його до відповідальності.

Як повідомило УНІАН джерело у прокуратурі Чернівецької області, 13 квітня прокуратурою міста Чернівців порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.365 та ч.2 ст.368 КК України (перевищення влади або службових повноважень й одержання хабара) відносно начальника сектору карного розшуку одного з райвідділів внутрішніх справ області та старшого оперуповноваженого зазначеного сектору.

За даними джерела, міліціонери звинувачуються в тому, що «16 березня цього року, в приміщенні райвідділу впродовж доби незаконно утримували місцевого жителя, затриманого за підозрою в скоєнні крадіжки, вимагали в нього 1,5 тис. доларів США за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності».

У подальшому, зазначені посадовці райвідділу отримали частину хабара в сумі 600 доларів США.

Ведеться слідство.