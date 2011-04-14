Директор Одеської філії державного підприємства попався на хабарі

Одеська область. 14 квітня. УНІАН. Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора Одеської філії державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” .

Як повідомило УНІАН джерело в МВС України, за матеріалами департаменту державної служби боротьби з економічними злочинами МВС України прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора Одеської філії державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” .

За інформацією джерела, «посадовець вимагав та отримав 40 тис. грн. хабара від представника одного з товариств з обмеженою відповідальністю за сприяння йому у видачі позитивного висновку комплексної державної експертизи проекту будівництва оптового ринку сільськогосподарської продукції на території Комінтернівського району області».

Посадовця затримано.

