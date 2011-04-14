Прокуратура порушила справу за розтрату майна ВАТ «Мотор Січ»

Запоріжжя. 14 квітня. УНІАН. Запорізька транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом розтрати майна ВАТ «Мотор Січ» на суму понад 240 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для порушення кримінальної справи стали результати прокурорської перевірки, у ході якої було встановлено, що в лютому 2010 року між приватним підприємством і ВАТ «Мотор Січ» був укладений договір купівлі-продажу човнів і катера на загальну суму понад 246 тис. грн. Надалі приватне підприємство поставило човни, але неналежної якості. При цьому на них були надані фіктивні сертифікати.

Кримінальну справу порушено за фактом розтрати чужого майна посадовцями приватного підприємства ”Ф.” за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України.