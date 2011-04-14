У столичному метро знайдено підозрілий предмет

Київ. 14 квітня. УНІАН. У київському метро знайшли підозрілий предмет. На місці знахідки працює слідчо-оперативна группа та спеціалісти-вибухотехніки ГУ МВС України в Києві.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, сьогодні, о 17.40, на станції метро «Університет» співробітником лінійного відділу управління охорони київського метрополітену був виявлений підозрілий предмет – паперовий пакет з логотипом одного з ресторанів швидкого харчування, з якого стирчали кілька дротів.

«Для безпеки пасажирів на даний час вхід на станцію метро «Університет» закритий. Проводиться обстеження території», - зазначається у повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна і вибухотехнічна групи ГУ МВС України в м.Києві.