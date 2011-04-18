У Кривому Розі онука труп бабці викинула в каналізацію
11:50, 18 квітня 2011Кримінал
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Убила бабцю знайома
Дніпропетровськ. 18 квітня. УНІАН. У Кривому Розі Дніпропетровської області в каналізаційному колодязі в поліетиленовому мішку було знайдено труп невідомої жінки. Нею виявилася місцева жителька, пенсіонерка.
Як повідомили УНІАН у ДГЗ МВС України, під час проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства затримано жительок цього ж міста – онуку потерпілої та її знайому.
Встановлено, що знайома онучки у квартирі потерпілої, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки на ґрунті неприязних відносин задушила бабусю, після чого, з метою приховування злочину, разом з онукою вкинули труп загиблої до каналізації.
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