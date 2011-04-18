У Харківській області міліціонер убив трьох жінок

Київ. 18 квітня. УНІАН Прокуратурою Харківської області направлено до суду кримінальну справу щодо колишнього працівника міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, прокуратурою області завершено розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням помічника оперативного чергового Вовчанського райвідділу ГУМВС України в Харківській області 40-річного прапорщика міліції за п.6, п.13 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187, ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством установлено, що обвинувачений, будучи працівником міліції, протягом 2009–2010 років скоїв 2 крадіжки та 3 розбійні напади, під час яких вчинив умисні вбивства трьох жінок і заволодів коштами своїх жертв на загальну суму близько 20 тис. грн.

Встановлено також, що прапорщик міліції полюбляв азартні ігри, нерідко програвав, тому крав номери з авто і потім повертав їх власникам за грошову винагороду.

Справу з обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті.