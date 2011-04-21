У Севастополі податківці виявили потужний конвертаційний центр

Севастополь. 21 квітня. УНІАН. Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Севастополі ліквідувало конвертаційний центр.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в Севастополі.

За оперативними даними податкової міліції, злочинна група займалася конвертацією готівки близько двох років. За цей час грошовий обіг на рахунках семи спеціально створених фіктивних підприємств перевищив 70 млн. грн.

Податківці припускають, що послугами центру користувалася близько сотні реально працюючих фірм. Щодо суб`єктів господарювання, підозрюваних у незаконній співпраці, ініційовані позапланові перевірки.

За інформацією податкових міліціонерів, перелік послуг, які нібито надавали фіктивні підприємства, різноманітний - будівельні роботи, торгівля паливно-мастильними матеріалами і продуктами харчування, маркетингові дослідження тощо.

Проте засновники цих фірм є підставними особами, які зареєстрували підприємство за винагороду. Операції здійснювалися лише на папері, оскільки в штаті суб`єктів господарювання не було найнятих робітників, на балансі не виявлено жодної власності.

Податковою міліцією був затриманий кур`єр центру конвертації, у якого вилучено 335 тис. грн. готівки. Як повідомив начальник слідчого відділу податкової міліції Іван КУЦЕНКО, це один з організаторів злочинної схеми, стосовно якого порушено кримінальну справу.

Податковим міліціонерам вдалося виявити й інших причетних до злочину осіб, стосовно яких також порушено кримінальні справи. Один із організаторів конвертаційного центру за рішенням суду поміщений під варту строком на 2 місяці.

До відповідальності також притягнуто банківського співробітника, який, використовуючи службове становище, допомагав злочинцям незаконно знімати гроші з рахунків фіктивних підприємств.