На Дніпропетровщині зійшов з рейок вантажний потяг

Дніпропетровськ. 28 квітня. УНІАН. У Дніпропетровській області зійшов з рейок вантажний потяг. Аварія сталася 27 квітня між станціями Нижньодніпровськ та Синельникове, поблизу села Раївка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

За повідомленням МНС, 27 квітня о 15:25 на 232 км залізничного перегону, під час руху вантажного потягу зі 56 порожніми вагонами, зійшли з рейок колісні пари 12 останніх вагонів. Жертв та постраждалих немає.

Пошкоджено 500 м залізничного полотна. Попередня причина аварії – зіткнення вагону з залізничною платформою.

Рух потягів організовано запасною колією.

На ранок 28 квітня 12 вагонів поставлені на рейки та відправлені до станції призначення, замінено 500 м залізничного полотна.