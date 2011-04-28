У Полтаві під вивіскою Call-центру діяв підпільний бордель

Полтава. 28 квітня. УНІАН. На Полтавщині оперативники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, ліквідували діяльність підпільного борделю, який був замаскований під офіс Call-центру.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, правоохоронці встановили, що в одному із офісів, розташованих у центральній частині Полтави, діяв «салон» з надання послуг інтимного характеру.

«Тривалий час група із чотирьох осіб, які між собою мали чіткий розподіл функцій, забезпечувала діяльність свого «підприємства». Керував бізнесом 30-річний чоловік, дві дівчини виконували роботу адміністраторів, а на 25-річного парубка було покладено функцію заманювання клієнтів. Клієнтів обслуговували більше 10 повій – молоді дівчата з різних регіонів України, віком від 18 до 25 років», - зазначається у повідомленні.

Вартість послуг становила від 280 до 700 гривень за годину надання інтимних послуг, в залежності від забаганок клієнта.

По факту сутенерства і втягнення осіб у заняття проституцією порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Троє осіб заарештовано. Оперативники встановлюють інших осіб, причетних до скоєння даного злочину.